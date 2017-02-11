Гончар: Шульц при игре в большинстве похож на меня, какие-то моменты есть

Тренер «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением об игре защитников команды.«Многим экспертам кажется, что Шульц в большинстве – это вылитый Гончар? Может быть, да. Какие-то моменты есть. Похож на меня, согласен.Но у нас не только Шульц, но и остальные ребята спрогрессировали. Прибавил Коул, да и другие защитники. Надо отдать им должное – они много работают, пашут, разбирают видео. Отсюда и взлёт. Вообще у нас подобралась трудолюбивая группа ребят, которая умеет хорошо слушать. В этом плане нам повезло. Меня радует их правильный настрой», — приводит слова Гончара официальный сайт НХЛ.