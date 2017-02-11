Беттмэн: c уходом Илича спортивный мир Детройта потерял легенду, а НХЛ – друга

Комиссар НХЛпрокомментировал смерть владельца «Детройт Ред Уингз»«С уходом Майка Илича «Ред Уингз» потеряли превосходного владельца, НХЛ лишилась дорогого друга и страстного функционера, спортивный мир Детройта потерял легенду, а город лишился не только своего жителя, но и фантастической движущей силы по его перерождению.Стремление Майка к совершенству и победам были ни с чем не сравнимы, его приверженность сообществу не имела себе равных, равно как и его поддержка юношеского хоккея.Он был не только известным филантропом, но и, прежде всего, преданным партнёром и мужем для своей жены Мэриан на протяжении 62 лет. В этот печальный момент мы выражаем глубочайшие соболезнования всей семье Илич и всем, кто имел счастье играть за него и работать с ним», — цитирует Беттмэна официальный сайт лиги.