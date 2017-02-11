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Михеев: счёт матча со Словакией не отражает игры, которая во многом была равной

11 февраля 2017, суббота. 11:12. Хоккей
Нападающий «Авангарда» и сборной России Илья Михеев прокомментировал проигранную игру с командой Словакии (2:6).

«Для меня игра в сборной — это очень полезный и очень интересный опыт. Сразу же убедился в том, что международный уровень немного отличается от кахаэловского. В играх сборных и скорости немного повыше, и хоккей более интенсивный. В КХЛ всё-таки не во всех матчах регулярного чемпионата мы видим такой хоккей.

Результат полуфинала всех нас расстроил, но при этом счёт не отражает самой игры, которая во многих эпизодах была равной. Тренеры уже нам подсказали, где возникли проблемные моменты и где надо было сыграть чуть иначе», — цитирует Михеева Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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