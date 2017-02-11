Дубник: количество побед — без сомнения, самая важная статистика

Голкипер «Миннесоты Уайлд»поделился впечатлениями после победы в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1), которая позволил ему выйти на первое место по количеству побед среди вратарей на первое место в лиге.«Победы – это, без сомнения, самая важная статистика. Хочется быть лучшим, и количество побед это та гонка, за которой слежу внимательнее, чем за прочими показателями.Это приятно. Пока сезон складывается удачно, ощущения в раздевалке после побед великолепные, и не хочется, чтобы всё это заканчивалось», — приводит слова Дубника официальный сайт лиги.