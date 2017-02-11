Малыхин: не думаем о том, выбьем или не выбьем «Салават Юлаев» до плей-офф

Нападающий «Ак Барса»поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым», который состоится 14 февраля.«Состояние рабочее. Была пауза в чемпионате, мы передохнули. У нас было время подготовиться и поработать над рядом моментов. Морально и физически мы готовы к плей-офф. Впереди три матча чемпионата. Через эти игры нужно окончательно подготовиться к плей-офф, исправить определённые нюансы.У „Ак Барса“ есть шанс выбить „Салават Юлаев“ до начала плей-офф? Для нас это обычная игра чемпионата, на которую мы серьёзно настраиваемся. Это дерби, большое внимание к игре. Мы не думаем о том, выбьем или не выбьем „Салават Юлаев“ до плей-офф. Наша главная задача — подготовиться к плей-офф», — цитирует Малыхина официальный сайт клуба.