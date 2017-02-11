Стал известен состав женской сборной России на матч со шведками

Сегодня, 11 февраля, женская национальная сборная России проведёт второй матч на Турнире трёх наций, встретившись с командой Швеции.У сборной Швеции этот матч станет третьим на турнире. В первых двух они уступили команде Финляндии. А для нашей команды эта игра будет второй. В первой россиянки тоже уступили финкам, 2:7.Тренерский штаб сборной назвал состав российской команды на игру:Вратари: Меркушева — Кондакова;Щукина — Чистякова, Скиба — Белоглазова — Лебедева;Климкина — Кошевая, Добродеева — Старовойтова — Шаталова;Чижова — Середина, Кокошкина — Коротких — Кулишова;Печникова, Болгарева — Соловьёва.