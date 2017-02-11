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Бадюков: Мамин — скрытый потенциал всей нашей страны

11 февраля 2017, суббота. 15:01. Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от сегодняшнего матча Евротура между сборными Швеции и России, а также оценил игру нападающего Алексея Кручинина, забросившего первую шайбу за национальную команду в дебютной встрече с финнами.

«Матч со шведами будет потяжелее. Проверка для наших молодых ребят заключается в том, что они смогут близко к реалиям ощутить европейский уровень без поддержки болельщиков. В Питере была домашняя атмосфера. Будет другое ощущение, более приближенное к чемпионату мира. Соперник побежит, сыграет первым номером и будет подгоняем своими трибунами. Может, кого-то это раскрепостит, а кого-то, наоборот, закрепостит, и мы не увидим даже 50 % от тех игроков, которых мы видим в чемпионате. Мы по матчу с финнами видели, что настроение каждого отдельного игрока менялось. Сначала шла притирка, и каждый должен был понимать, в какой хоккей он будет играть в данный момент. Здесь будет то же самое. Для каждого игрока, неважно, молодой он или нет, это будет серьёзный экзамен, а для тренерского штаба это будет показательное выступление. Он определится с тем, кто и на что способен в такой ситуации.

Понятное дело, что заброшенная шайба придаст Кручинину уверенности. Он старается действовать по ситуации. У него хорошие партнёры — Светлаков и Мамин. Если Светлаков уже опытный в этих делах человек, он начал голевую атаку своим броском, то Мамин — скрытый потенциал всей нашей страны. Не знаю, будет ли он дальше играть в ЦСКА или уедет, но такие игроки выполняют огромный объём работы, потому что в „армейском“ клубе по-другому не заиграешь. Эти партнёры — сказка. Не в обиду его партнёрам по „Трактору“, но это сборная, здесь собираются лучшие игроки. Кручинин продуктивно провёл матч. Были огрехи, были моменты, когда он не мог воспользоваться своей скоростью. Мы привыкли к тому, что он бежит как сумасшедший. В этих моментах у него происходило понимание, на каком уровне он играет. В этом сезоне мы видели массу примеров, когда игрок забивает за сборную, но потом идёт по нисходящей и в клубе себя не очень хорошо себя чувствует. Обычно после Евротура в чемпионате ты две недели играешь на хороших эмоциях.

Игроки „Сибири“ в порядке, на своём уровне. По Санникову и Шалунову вопросов вообще нет, они прямые кандидаты на поездку на чемпионат мира. Но это мы предполагаем, у Олега Валерьевича своё видение. Всё будет зависеть от того, как другие себя проявят», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Алексей Бадюков Максим Мамин Евротур
Новости. Хоккей
11 февраля 2017, суббота
15:01 Бадюков: Мамин — скрытый потенциал всей нашей страны
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14:02 Малыхин: не думаем о том, выбьем или не выбьем «Салават Юлаев» до плей-офф
13:41 «Ак Барс» не рекомендовал болельщикам ехать на матч в Уфу с «Салаватом»
13:22 Купер: Василевский сегодня провёл выдающийся матч
13:00 Гуськов: заброшенная шайба придаст уверенности Кручинину в игре со шведами
12:28 Форвард «Ак Барса» Азеведу пропустит матч с «Салаватом Юлаевым»
12:16 Дубник: количество побед — без сомнения, самая важная статистика
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01:04 Исаев: сборная U17 понимала, что в матче со Швецией надо обязательно брать верх
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10 февраля 2017, пятница
23:47 Восстановление защитника «Детройта» Эрикссона займёт 12 недель
23:18 Результаты игрового дня МХЛ
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20:56 Владислав Гавриков покинул расположение сборной России из-за травмы
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