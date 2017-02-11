Бадюков: Мамин — скрытый потенциал всей нашей страны

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился ожиданиями от сегодняшнего матча Евротура между сборными Швеции и России, а также оценил игру нападающего Алексея Кручинина, забросившего первую шайбу за национальную команду в дебютной встрече с финнами.«Матч со шведами будет потяжелее. Проверка для наших молодых ребят заключается в том, что они смогут близко к реалиям ощутить европейский уровень без поддержки болельщиков. В Питере была домашняя атмосфера. Будет другое ощущение, более приближенное к чемпионату мира. Соперник побежит, сыграет первым номером и будет подгоняем своими трибунами. Может, кого-то это раскрепостит, а кого-то, наоборот, закрепостит, и мы не увидим даже 50 % от тех игроков, которых мы видим в чемпионате. Мы по матчу с финнами видели, что настроение каждого отдельного игрока менялось. Сначала шла притирка, и каждый должен был понимать, в какой хоккей он будет играть в данный момент. Здесь будет то же самое. Для каждого игрока, неважно, молодой он или нет, это будет серьёзный экзамен, а для тренерского штаба это будет показательное выступление. Он определится с тем, кто и на что способен в такой ситуации.Понятное дело, что заброшенная шайба придаст Кручинину уверенности. Он старается действовать по ситуации. У него хорошие партнёры — Светлаков и Мамин. Если Светлаков уже опытный в этих делах человек, он начал голевую атаку своим броском, то Мамин — скрытый потенциал всей нашей страны. Не знаю, будет ли он дальше играть в ЦСКА или уедет, но такие игроки выполняют огромный объём работы, потому что в „армейском“ клубе по-другому не заиграешь. Эти партнёры — сказка. Не в обиду его партнёрам по „Трактору“, но это сборная, здесь собираются лучшие игроки. Кручинин продуктивно провёл матч. Были огрехи, были моменты, когда он не мог воспользоваться своей скоростью. Мы привыкли к тому, что он бежит как сумасшедший. В этих моментах у него происходило понимание, на каком уровне он играет. В этом сезоне мы видели массу примеров, когда игрок забивает за сборную, но потом идёт по нисходящей и в клубе себя не очень хорошо себя чувствует. Обычно после Евротура в чемпионате ты две недели играешь на хороших эмоциях.Игроки „Сибири“ в порядке, на своём уровне. По Санникову и Шалунову вопросов вообще нет, они прямые кандидаты на поездку на чемпионат мира. Но это мы предполагаем, у Олега Валерьевича своё видение. Всё будет зависеть от того, как другие себя проявят», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.