Кристофер Илич: мы будем помнить страстную любовь моего отца к «Детройту»

прокомментировал смерть отца, владельца «Детройт Ред Уингз»«Отец был бизнесменом, мечтателем и лидером, которые рождаются один раз в поколение, он задавал тон в нашей организации и семье. Он оказал огромное позитивное влияние на мир спорта, бизнеса и сообщества. Мы будем помнить его за решительную поддержку своих сотрудников, страстную любовь к Детройту, щедрость к другим и приверженность семейным и дружеским ценностям. Наша семья и вся компания будут славить его имя и продолжать усердно работать над тем, чтобы продолжать его дело. Я счастлив, что у меня была возможность работать с ним и учиться у него, трудиться над ростом бизнеса. Но больше всего я благодарен, что называл его отцом, и я знаю, что все родные чувствуют то же самое», — цитирует Илича официальный сайт НХЛ.