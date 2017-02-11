Сборная России U18 проиграла США на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U18 провела третий матч на Турнире пяти наций в Сундсвалле (Швеция) с командой США. Матч завершился со счётом 3:5. Четвёртый и заключительный матч на турнире российские хоккеисты проведут 12 февраля со сборной Чехии, начало — в 17:30 мск.Несмотря на стремительный старт в исполнении российских юниоров, повести в игре удалось сопернику: бросок от борта превратился в гол на шестой минуте встречи. Команда продолжила методично атаковать зону Дилана Сент Сира, и это привело к тому, что Евгений Калабушкин сравнял счёт вскоре после начала второго периода. Фил Кемп снова вывел свою команду вперёд в ходе периода, однако уже следующий розыгрыш большинства России закончился успешным добиванием в исполнении Ивана Муранова.Уходить на перерыв при равном счёте не хотел никто, но больше всех — Павел Шэн, который вбросил шайбу в зону, Иван Муранов выиграл единоборство и отдал передачу на пятак, откуда Шэн и забил третий гол сборной в матче с сиреной на перерыв. Соперник был вынужден догонять и сумел сделать это вскоре после начала третьего периода. А незадолго до финальной сирены Джош Норрис удачным броском вновь вывел свою команду вперёд. На последней минуте матча дополнительный полевой заменил вратаря, однако это привело лишь к пятой пропущенной шайбе.Сборная России U18: Мельников (Кочетков); Переляев — Калабушкин, Шэн — Попов — Лобанов; Баранов — Ковырин, Муранов — Бицадзе — Слепец; Галенюк — Охотюк, Аноховский — Клисунов — Торопченко; Дедов, Николенко — Клепко — Марушев.Россия — США — 3:5 (0:1; 3:1; 0:3).0:1 — Бэррэт (Гилдон, Кнэпке), 05:331:1 — Калабушкин (Лобанов), 25:011:2 — Кемп, 28:152:2 — Муранов (Слепец, Клепко), 31:12, ГБ3:2 — Шэн (Муранов), 39:593:3 — Кассетти (Фэрранс), 43:063:4 — Норрис (Тортора, Ткачук), 58:203:5 — Ткачук 59:40, ПВВратари: Кочетков — Сент СирБроски в створ: 20-30Штраф: 14-8