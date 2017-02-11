У Светлакова — подозрение на сотрясение, и он, скорее всего, не сыграет с чехами

У нападающего сборной России— подозрение на сотрясение мозга. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе российской команды.«У Андрея Светлакова — подозрение на сотрясение мозга. В заключительном матче с Чехией он, скорее всего, не сыграет», — пояснили в пресс-службе.Светлаков ушёл со льда в раздевалку в сопровождении врачей в начале первого периода после удара в голову со стороны форварда сборной Швеции Фредрика Хендемарка, удалённого за этот проступок до конца встречи.