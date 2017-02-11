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«Оттава» выставила вратаря Хэммонда на драфт отказов

11 февраля 2017, суббота. 20:29. Хоккей
«Оттава Сенаторз» выставил вратаря Эндрю Хэммонда на драфт отказов. Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В текущем сезоне 29-летний Хэммонд провёл шесть матчей, пропуская в среднем 4,08 шайбы за игру и отразив 83,7 % бросков. В системе «Оттавы» голкипер выступал с сезона-2013/14. Лучшим для него стал сезон-2014/15, в котором он одержал 20 побед в 24 играх с процентом отражённых бросков 94,1 и коэффициентом надёжности 1,79 и помог своей команде попасть в плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
11 февраля 2017, суббота
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