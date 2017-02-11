Вайсфельд: Капризова можно сравнить с Буре и Могильным

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»прокомментировал игру нападающегона Шведских хоккейных играх. В матче со шведами (4:2) 19-летний форвард отметился хет-триком.«Были же талантливые ребята в своё время, как Буре или Могильный, которые в сборной себя проявляли, в том числе и в молодом возрасте. По таланту Капризова с ними легко можно сравнить, раз он устанавливает рекорды на молодёжном чемпионате мира и определяет лицо команды. Другой вопрос — как он будет развиваться, этого никто не знает. Надеюсь, всё у него в карьере будет хорошо.Хет-трик за сборную – само по себе событие, согласен. Но сказать, что меня это сильно удивило, не могу. Все сейчас говорят: Капризов раскрылся. Но дело в том, что он всегда был сильнейшим нападающим своего возраста. Он уже третий сезон играет в КХЛ и, между прочим, выступил на двух Матчах звёзд», — цитирует Вайсфельда «Р-Спорт».