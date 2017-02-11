Капризов: Голышев здорово отдавал пасы, спасибо ему и всей команде

Нападающий сборной Россииподелился впечатлениями от матча со Швецией (4:2), в котором он оформил хет-трик.«Мы в каждом матче играем, стараемся. Тут просто партнёры здорово отдавали. Первые два гола — Голышев классно отдал. Почему перед вторым голом после заблокированного броска побежал на фланг? Конечно, надо в контратаки убегать. На себя шайбу ловить в первую очередь. А потом, если получится, стараться убегать. Голышев очень здорово отдавал. Спасибо большое ему, партнёрам и всей команде. Стоит ли Голышева прикупить в „Салават“? Не знаю, не знаю.Мы просто стараемся все играть по схеме, как нам говорят. Играем по тактике. Все борются, все бьются до конца. Кто-то забивает. Кто-то отдаёт. У нас, в принципе, все четыре звена играют так, как просят тренеры.Сорока — красава. Я всегда смотрел его игры. В „Кузне“ его давно уж нет, так что только по телевизору смотрел. Он всегда хорошо играет.Стараемся в сборной отключиться от клубных проблем. В сборной, конечно, совсем по-другому всё. О ней и стараюсь думать», — цитирует Капризова «Спорт-экспресс».