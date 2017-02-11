Голубович: старание ребят — основной позитив в матче с США

Главный тренер сборной России U18прокомментировали результат третьего матча на Турнире пяти наций со сборной США (3:5).«Отмечу старание ребят — это основной позитив в сегодняшнем матче и, по большому счёту, единственный. Установку выполнить до конца у игроков не получилось, но тут роль сыграла усталость — вчера закончили играть поздно, времени на восстановление было не так уж много. Нужно отдать должное сопернику — большую часть матча они нас перееигрывали, доминировали на площадке. Что касается результативности наших игроков, то могу сказать, что лишь забивать — мало, нужно ещё не пропускать», — цитирует Голубовича пресс-служба ФХР.