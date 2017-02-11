Результаты игрового дня МХЛ

11 февраля в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно два матча.«Красная Армия» в Москве разгромила «Амурских Тигров» со счётом 7:1.В составе «армейцев» отличились Михаил Бякин, оформивший дубль, а также Иван Николишин, Никита Попугаев, Андрей Алексеев, Егор Филин и Михаил Мещеряков. Единственный гол гостей забил Павел Крутий.«Тайфун» одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» со счётом 3:2 Б.В составе московской команды две шайбы забросил Александр Полуэктов. У гостей отличились Артём Чернов и Егор Яковлев, который также реализовал победный буллит.