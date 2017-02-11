СК выясняет обстоятельства смерти юного хоккеиста после тренировки в Подольске

Следственный отдел по городу Подольску проводит доследственную проверку по факту смерти 14-летнего мальчика в ледовом дворце «Витязь» города Подольска.Установлено, что 11 февраля 2017 года вечером в ледовом дворце «Витязь» после тренировки по хоккею 14-летнему мальчику стало плохо. Проведёнными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось. Известно, что мальчик занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем не было.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрошены тренер мальчика, дети из его команды, родители и сотрудник медицинской помощи, который проводил реанимационные мероприятия. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.