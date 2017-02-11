Лобанов: четвёртый гол от команды США сломал сборной U18 всю игру

Нападающий сборной России U18поделился впечатлениями от матча с командой США на Турнире пяти наций (3:5).«Обидное поражение. Четвёртый гол сломал нам всю игру. С чем это связано? Физически мы подсели. Всё-таки три игры за три дня — достаточно сложно, не успели восстановиться. Жаль проигрывать, но завтра у нас игра с чехами, нужно настраиваться, выходить и биться, ведь мы представляем свою страну на международном турнире. Понравилась ли сегодняшняя игра в целом? С американцами и канадцами играть интереснее всего. Но и с чехами игры всегда складываются интересно — они не самый удобный соперник для нас», — цитирует Лобанова пресс-служба ФХР.