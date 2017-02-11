«Оттава» взяла верх над «Айлендерс», Андерсон оформил «сухарь»

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс». Матч, проходивший в «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве, завершился со счётом 3:0.Заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Зак Смит и Жан-Габриэль Пажо. Вратарь Крэйг Андерсон в первом матче после возвращения в состав «Оттавы» сыграл на ноль, отразив 33 броска.Нападающий «Айлендерс» Николай Кулёмин провёл на льду менее 12 минут, отметился двумя бросками по воротам и заработал показатель полезности "-1".