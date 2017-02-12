Малышев: ужасные ощущения от поражения, матч был целиком в руках сборной U17

Защитник юниорской сборной до 17 летподелился впечатлениями от матча с Финляндией на Турнире пяти наций (1:2).«Ужасные ощущения после этой игры, потому что по сути матч целиком был в наших руках. Первые два периода мы провели на площадке очень уверенно, на третий вышли с новыми силами, заряженными на борьбу. Но сначала пропустили первый абсолютно нелепый гол, потом меньше чем через минуту второй практически такой же. Сами недоработали в этих моментах, финны же оба раза отлично бросили и смогли довести свои атаки до ума.Игра была жёсткой, потому что команда играла за получившего травму капитана Хованова? Да, возможно, это была одна из причин. Но и по тактике мы сами по себе должны действовать жёстко, ни в коем случае не уступать соперникам. Стараемся держать силовую борьбу и, само собой, выигрывать её. На второй период вышли намного агрессивнее, чем на первый, надо было вырывать результат. В начале двадцатиминутки был чистый силовой момент, борьба нашего игрока с финном. Соперник её проиграл, вероятно, неудачно упал и получил травму.Силы есть всегда. Может, конечно, не так много, но есть. Будем выходить в последнем матче и играть только на победу», — цитирует Малышева пресс-служба ФХР.