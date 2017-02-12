«Аризона» в овертайме обыграла «Питтсбург», Бурмистров набрал 1 очко

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду выиграл у «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:3.На 26-й минуте Джош Арчибальд вывел гостей вперёд, на что «Койотс» ответили точными бросками Тобиаса Ридера и Мартина Ганзала.В начале заключительной трети Ганзал оформил дубль, но голы Арчибальда и Фила Кессела позволили «Пингвинз» перевести игру в овертайм. Победный бросок незадолго до завершения дополнительной пятиминутки совершил Коннор Мёрфи, авыступил в качестве ассистента.