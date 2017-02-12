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Березин: все соперники конкурентов «Нефтехимика» будут кусаться

12 февраля 2017, воскресенье. 09:00. Хоккей
Защитник «Нефтехимика» Максим Березин высказался о перспективах команды попасть в плей-офф, смене амплуа, системе игры команды. Также хоккеист вспомнил об участии в МЧМ-2011.

«В нынешней турнирной ситуации не всё зависит от нас — слишком много очков мы потеряли в первые месяцы регулярного чемпионата. Но в любом случае в Хельсинки, Минске и Риге «Нефтехимику» нужно стремиться к стопроцентному результату. А там уже смотреть, как прошли финиш конкуренты. Рассчитываем, что недавняя история «Амура», который в гостях неожиданно победил «Сибирь», не будет единичной — и все соперники наших конкурентов будут кусаться.

Перевод в центр нападения? Слово тренера для меня — закон. Перестраиваюсь, стараюсь в новой роли приносить пользу команде. Как сказал тренер, для меня это новый и очень полезный опыт, шаг к универсализму. Защитник, как и вратарь, должен играть холодно, без права на ошибку. В нападении у тебя свободы больше — особенно у крайних нападающих, которые у нас имеют возможность работать глубоко и агрессивно в зоне противника.

С приходом Назарова и его штаба изменилась система — играем более агрессивно, в атаку. Кроме того, я уже много лет живу в Нижнекамске и заметил, что атмосфера вокруг клуба стала ещё лучше.Вообще в городе руководством очень многое делается для своих хоккейных команд. У нас теперь много открытых тренировок, общения с болельщиками, каких-то совместных акций. Подтянулась и перспективная молодёжь. Сейчас самое главное — сконцентрироваться на решении задачи, постараться взять сто процентов очков. И тогда в Нижнекамске будет праздник.

МЧМ-2011? До сих пор вспоминаю многие моменты из Баффало. Конечно, самый волнительный — финал против Канады, когда после двух периодов мы проигрывали — 0:3, но матч перевнули — 5:3 и взяли золото. Совсем недавно наше ТВ в очередной раз повторяло тот финал — и мы всей семьёй вновь его посмотрели. Переживали как в первый раз», — цитирует игрока Russia-Hockey.
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
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