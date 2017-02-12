Анисимов в третий раз в карьере в НХЛ забросил 20 шайб

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1).
Это был 20-й гол россиянина в сезоне. Этой отметки он достиг в третий раз в карьере – ранее в сезонах-2013/14 и 2015/16. Чтобы побить личный рекорд (22 гола, сезон-2013/14), Анисимову нужно забить ещё трижды.
Кроме того, это было его 40-е очко в сезоне. Чтобы побить личный рекорд (44 очка, сезон-2010/11), Анисимову нужно набрать ещё 5 баллов.
Видео гола Анисимова доступно здесь