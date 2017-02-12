Читатели признали Павла Дацюка лучшим игроком в истории «Автомобилиста»

Завершилось голосование за лучшего игрока в истории екатеринбургского «Автомобилиста». Читатели «Чемпионата» выбирали лучших из 10 кандидатов, представленных для голосования.
Победителем в итоге стал бывший нападающий команды Павел Дацюк, набравший 704 голоса. Следом за ним финишировал ещё один известный форвард Андрей Субботин. За него проголосовали 345 человек. Тройку лучших замкнул нападающий Алексей Симаков. В его пользу высказались 310 болельщиков.
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