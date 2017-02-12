Кручинин: я намерен не один раз ещё приехать в сборную

Нападающий «Трактора»поделился впечатлениями от пребывания в сборной России и рассказал о текущем положении дел в челябинской команде.«Впечатления от сборной отличные, всё организовано на высоком уровне, настроение очень хорошее. Удивления не было, но не могу сказать, что сидел и ждал вызова. Просто играл, старался показывать лучшие качества и надеялся, что когда-нибудь вызовут. Молодой состав? Все ребята в своих клубах находятся на лидирующих позициях, поэтому эта сборная не может быть слабой. Говорят, что Знарок очень компанейский, можно сказать — свой мужик. Я не думаю, что ребята это говорят просто так. У него сразу получается создать сплочённый коллектив, настоящую команду. Я намерен показать хорошую игру и не один раз ещё приехать в сборную.Удачные серии убаюкивали «Трактор». Мы начинали расслабляться, играть в прокат, не дорабатывать, перестали обращать внимание на мелочи, отворачиваться от шайбы. Одно накладывалось на другое, как снежный ком. А потом как вылезти из этого? Потерять уверенность – очень легко, а вот вернуть её обратно, переламывать ситуацию – тяжело. Слава богу, с обеими неудачными сериями мы справились. Мы не меняем тактику, поэтому всё получается. Летом мы хорошо поработали, игроки поняли, чего тренер хочет видеть от команды. В первую очередь – это строгая игра в обороне. Если ты хорошо действуешь у своих ворот, то и в атаке всё будет хорошо. Мы пытаемся успешно играть в обороне и по возможности переходить в нападение.Состав у нас не самый сильный, но и не самый плохой. У нас сбалансированная команда: в «Тракторе» есть опытные хоккеисты, которые выигрывали Кубок Гагарина, играли в плей-офф, у нас хорошие иностранцы, которые, когда надо, берут на себя роль лидеров, плюс хорошая молодёжь – ребята стараются прогрессировать, становиться лучше. Ещё отличная вратарская бригада – одна из сильнейших в КХЛ. Всё это даёт сбалансированную команду и хороший результат. Если бы не травмы, то можно было и больше очков набрать. Но, самое главное, команда играет хорошо, а личная статистика на втором месте», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.