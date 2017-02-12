Сборная России обыграла Чехию, став досрочным победителем Евротура-2016/17

Сборная России в своём заключительном матче на Шведских играх одержала победу над командой Чехии, встреча завершилась со счётом 4:2. Таким образом, россияне выиграли не только Шведские игры, но и досрочно стали победителями Евротура сезона-2016/17, выиграв этот турнир впервые за четыре года.В составе победителей дубль на свой счёт записал Максим Шалунов, ещё по голу забили Сергей Шумаков и Анатолий Голышев. У чешской национальной команды заброшенными шайбами сумели отметиться Радан Ленц и Лукаш Радил.