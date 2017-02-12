Тротц: в конце матча с «Анахаймом» игроки «Вашингтона» проявили устойчивость

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»подвёл итоги после выигранного матча с «Анахайм Дакс» (6:4).«Мы сыграли против очень хорошей команды. У нас получился отличный первый период, играли быстро, видели перед собой цель и выглядели здорово.Потом «Анахайм» стал сильнее, и мы уже не могли играть так быстро, не контролировали шайбу. Думаю, второй гол помог «Дакс» получить импульс. У них есть очень хорошие игроки. Считаю, что в конце мы проявили настоящую устойчивость. Хорошая победа», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.