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175 лет назад 2016
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Бадюков: Сорокин и Шестёркин точно будут на ЧМ, Бобровского дёргать не стоит

12 февраля 2017, воскресенье. 18:00. Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков подвёл итоги выступления сборной России на Шведских играх, а также выразил мнение, кто из вратарей поедет на чемпионат мира.

«Шведский этап Евротура сборная России не выигрывала девять лет. Так что сегодня показательный день, который войдёт в историю. Тенденция с вызовом молодёжи в сборную говорит о том, в каком направлении сегодня движется спорт, не только в России, и в мире. Более правильно брать игроков, которые очень хотят в ней играть. Самое главное, что сборной есть что предложить этим хоккеистам, и они могут что-то дать сборной.

На чемпионате мира точно будут Сорокин и Шестёркин. Ничего не ясно с нашими голкиперами из НХЛ. Варламов травмирован. Единственно возможный вариант — приезд Василевского, при условии непопадания «Тампы» в плей-офф. У Бобровского в «Коламбусе» всё нормально, дёргать его в последние дни не стоит. Так что Сорокин и Шестёркин железно будут в заявке.

У Сорокина на Шведских играх получилось ярче себя проявить — в матче со шведами отразил 47 бросков. У Ильи есть уверенность, но и Шестёркин хорош. По игре с финнами вопросов к нему не было, тут всё зависит от соперника. Тренер вратарей Ришат Давыдов знает, против какой сборной кто из голкиперов лучше может сыграть», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Алексей Бадюков Игорь Шестёркин Илья Сорокин Евротур
Новости. Хоккей
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