Р. Ротенберг: победы на Евротуре означают, что формируется фундамент для ЧМ и ОИ

Первый вице-президент ФХРподелился мнением о победе сборной России на Шведских играх и в Евротуре.«Мы можем гордиться этой командой, сыгравшей на турнире в Швеции. Все показали максимальную самоотдачу, играли с дисциплиной, это была настоящая команда.Впервые за четыре года выигран Евротур, из девяти матчей в сезоне сборная выиграла восемь. Это значит, что команда формируется, это наш фундамент для чемпионата мира и Олимпиады.Такие победы укрепляют сборную России, укрепляют наш победный монолит, и чем больше побед, тем лучше для всех. Огромная работа проводится всем штабом сборной России, наша победа не случайность, а закономерность, это итог системной работы», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».