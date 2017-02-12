Хайруллин: был я в Канаде, но мне не нравится их менталитет, питание

Форвард нижнекамского «Нефтехимика»поделился мнением о возможности выступлении в Национальной хоккейной лиге.«Многие мечтают играть в НХЛ — как я к этому отношусь? Не знаю. Был я в Канаде. Не нравится мне их менталитет, питание. Вообще, это сугубо индивидуально, но я считаю, что сначала надо здесь раскрыться, заиграть. Максимально приносить пользу команде, за которую выступаешь. А дальше как сложится, так и сложится.День хоккеиста в КХЛ отличается от других лиг? Нет, так же всё по расписанию, как и везде. Может быть и одна тренировка, может быть и две в день. Нагрузки после МХЛ были серьёзные. Бежать надо быстрее, решение надо принимать моментально. Всё надо делать во много раз быстрее. Ребята из команды поддерживали, помогали во всём. Как к молодому не относились, такого здесь просто нет. Все общаются, помогают», — цитирует Хайруллина официальный сайт «Ариады-НХ».