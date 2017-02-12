Сборная России U18 крупно уступила Чехии в последнем матче Турнира пяти наций

Юниорская сборная России U18 потерпела крупное поражение от Чехии в заключительном матче Турнира пяти наций, встреча завершилась со счётом 0:4. Таким образом, юниорская сборная России набрала три очка и заняла итоговое четвёртое место на турнире.
Сборная России U18: Мельников (Кочетков); Переляев — Калабушкин, Лобанов — Попов — Шэн; Баранов — Ковырин, Муранов — Бицадзе — Слепец; Галенюк — Дедов, Марушев — Клисунов — Торопченко; Охотюк, Николенко — Клепко — Кравцов.
Чехия — Россия — 4:0 (0:0; 3:0; 1:0);
1:0 — Задина (Нечас, Квасничка);
2:0 — Керн (Читыл, Свобода);
3:0 — Каут (Квасничка, Грабик);
4:0 — Задина (Каут, Квасничка).
Вратари: Патера — Мельников.
Броски в створ: 32-25.
Штраф: 12-10.