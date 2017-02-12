Самсонов: Капризов рядом, уже стал его целый день видеть

Вратарь сборной Россииподелился впечатлениями от матча с Чехией, в котором россияне одержали победу со счётом 4:2.«Мне было без разницы, сколько я пропущу — один, два, три или пять голов. Ну, пять, конечно, не хотелось бы, но главное было выиграть. Я очень рад. Хорошая игра получилась. Отличные эмоции от победы в дебютном матче в сборной. Все ребята поддерживали.Мне главное было не сломаться, когда два гола во втором периоде пропустили. Психологически перебороть и начало матча, и эти две шайбы. В психологии было важно не уступить. А так – разберём ошибки, исправим их.С Коваржем на площадке не общались. Что-то кричал он мне, но ничего такого. На Евротуре по сравнению с молодёжным хоккеем надо допускать меньше ошибок. За это здесь наказывают. Скорости повыше. А так – всё то же самое, тот же хоккей, те же шайба и клюшка. Капризов тоже рядом. Устал его каждый день видеть», — цитирует Самсонова «Спорт-экспресс».