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175 лет назад 2016
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Самсонов: Капризов рядом, уже стал его целый день видеть

12 февраля 2017, воскресенье. 21:48. Хоккей
Вратарь сборной России Илья Самсонов поделился впечатлениями от матча с Чехией, в котором россияне одержали победу со счётом 4:2.

«Мне было без разницы, сколько я пропущу — один, два, три или пять голов. Ну, пять, конечно, не хотелось бы, но главное было выиграть. Я очень рад. Хорошая игра получилась. Отличные эмоции от победы в дебютном матче в сборной. Все ребята поддерживали.

Мне главное было не сломаться, когда два гола во втором периоде пропустили. Психологически перебороть и начало матча, и эти две шайбы. В психологии было важно не уступить. А так – разберём ошибки, исправим их.

С Коваржем на площадке не общались. Что-то кричал он мне, но ничего такого. На Евротуре по сравнению с молодёжным хоккеем надо допускать меньше ошибок. За это здесь наказывают. Скорости повыше. А так – всё то же самое, тот же хоккей, те же шайба и клюшка. Капризов тоже рядом. Устал его каждый день видеть», — цитирует Самсонова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Илья Самсонов
Новости. Хоккей
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