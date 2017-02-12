Юниорская сборная России U17 уступила Чехии на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U17 потерпела поражение от команды Чехии в заключительном матче Турнира пяти наций, встреча завершилась со счётом 1:2.Таким образом, сборная России с одной победой и тремя поражениями заняла общее пятое место на турнире. Первой стала команда Швеции, американцы — вторые, чехи, благодаря этой победе, расположились на третьей строчке, финны — на четвёртой.Чехия – Россия — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0);Голы:0:1 — Хованов (Платонов, Журавлёв);1:1 — Гаджарски (57:34);2:1 — Малик (57:59).