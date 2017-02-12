Михалек: если не будет хороших вариантов продолжения карьеры, закончу играть

Защитник «Аризоны Койотс»сообщил, что после окончания сезона может завершить игровую карьеру.«Прежде всего мне нужно решить, хочу ли я играть. Если ко мне проявят интерес, то, конечно, НХЛ будет моим приоритетом, но я знаю, что на данном этапе с моим возрастом будет тяжело получить такое предложение.Европа остаётся возможным вариантом. Такие варианты должны быть хорошими и полностью меня устраивать, если таких не будет, задумаюсь о завершении карьеры», — цитирует Михалека AZ Central.