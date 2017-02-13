Орпик: нужно грамотно отдохнуть в эти пять дней, чтобы потом не опозориться

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»поделился мнением о каникулах длиной в пять дней, которые ожидают команду.«Пять дней помогут отдохнуть и подлечиться, но у нас будет только одна тренировка, когда мы вернёмся с каникул. А потом мы играем два матча за два дня. Так что надо отдохнуть, но делать это нужно грамотно, оставаясь профессионалом. Надо следить за собой, держать себя в тонусе. В противном случае мы точно опозоримся в первых матчах», — приводит слова Орпика официальный сайт Национальной хоккейной лиги.