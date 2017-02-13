Дубль Паризе помог «Миннесоте» выиграть у «Детройта»

«Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ на домашнем льду выиграл у «Детройт Ред Уингз» со счётом 6:3.В первом периоде ворота гостей поразили Микаэль Гранлунд и Нино Нидеррайтер. На 27-й минуте Энтони Манта отыграл одну шайбу, после чего команды обменялись голами Чарли Койла и Хенрика Зеттерберга.Зак Паризе на старте заключительной трети вернул своей команде перевес в две шайбы. Андреас Атанасью сократил отставание «Детройта» до минимального, но большего гости добиться не сумели. Окончательный счёт установили Кристиан Фолин и Паризе, оформивший дубль.