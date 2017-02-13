«Ванкувер» обыграл «Баффало», Трямкин и Куликов очков не набрали

«Ванкувер Кэнакс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «КиБэнк-центре» в Баффало и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.В составе «Ванкувера» дублем отличился Майкл Шапу (17-я и 36-я минуты), ещё по голу забили отличились Бо Хорват (10) и Александр Барроуз (26). У «Баффало» голы забили Тайлер Эннис (5) и Кайл Окпоссо (20).Российский защитник «Кэнакс»провёл на льду 12 минут, его коллега по амплуа из «Сэйбрз»отыграл 20 минут.