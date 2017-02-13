«Сухарь» Раска помог «Бостону» разгромить «Монреаль»

«Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.Голы на свой счёт записали Адам Маккуэйд (9-я минута), Здено Хара (26), Давид Крейчи (36) и Фрэнк Ватрано (46). Голкипер «Брюинз»отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провёл на льду 20 минут, защитники Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров отыграли 21, 18 и 15 минут соответственно.