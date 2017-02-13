«Сухарь» Раска помог «Бостону» разгромить «Монреаль»

«Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Голы на свой счёт записали Адам Маккуэйд (9-я минута), Здено Хара (26), Давид Крейчи (36) и Фрэнк Ватрано (46). Голкипер «Брюинз» Туукка Раск отразил все 25 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».
Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов провёл на льду 20 минут, защитники Алексей Емелин, Андрей Марков и Никита Нестеров отыграли 21, 18 и 15 минут соответственно.