Тротц: повторение рекорда «Бостона»? Меня интересуют только победы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»высказался о повторении рекорда НХЛ. «Кэпиталз» забивали не менее пяти шайб в 11 домашних матчах подряд, повторив достижение «Бостон Брюинз» 46-летней давности.«Меня интересуют только победы. Надеюсь, сможем кое-что показать в плей-офф. Соберёмся после пятидневных каникул, и нам предстоит провести два матча за два дня, что всегда непросто. Можно сказать, нам надо будет заново строить игру. Сама по себе она не вернётся. Над этим надо работать», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.