Раск — на втором месте в истории «Бостона» по матчам на ноль

Вратарь «Бостон Брюинз»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:0) отразил все 25 бросков и был признан первой звездой матча. Финский хоккеист провёл свой 36-й матч на ноль в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на второе место в истории «Брюинз», обогнав Фрэнка Бримсека (35).В текущем сезоне на счету Раска 6 шат-аутов. Лидируют по этому показателю Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз») и Петер Будай («Лос-Анджелес Кингз») – по 7.