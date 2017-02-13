Соколов набрал 3 очка в матче OHL, Голдобин — 1-я звезда матча АХЛ

Форвард «Садбери» Дмитрий Соколов набрал 3 (2+1) очка в матче с «Оттавой 67» и был назван первой звездой матча. Россиянин с 38 голами по-прежнему идёт на третьем месте в гонке снайперов лиги, впереди – Алекс Дебринкет («Эри», 46 голов) и Оуэн Типпет («Миссиссага», 39). Всего на его счету 58 (38+20) очков в 48 матчах при показателе полезности «-20». Второй звездой матча был назван форвард «Оттавы 67» Артур Тянулин, набравший 2 (1+1) очка. У него сейчас 62 (19+43) очка в 52 матчах.Форвард «Сан-Хосе Барракуда» Николай Голдобин был признан первой звездой матча с «Онтарио Рейн» (4:1). Во втором периоде россиянин забросил 12-ю шайбу в сезоне, ставшую в итоге победной в матче. Всего у Голдобина 34 (12+22) очка в 42 матчах при показателе полезности «+2».