Раск: если не будет разрешения, я не покину клуб посреди сезона ради Олимпиады

Финский голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал ход переговоров о возможном участии игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в Корее.
«Олимпиада, безусловно, является огромным событием в спортивном мире. Игроки наслаждаются этим – и индивидуально, и как члены команды своей страны, которую они представляют. Приятно быть частью Игр, но я понимаю деловую сторону вопроса. Точка зрения владельцев клубов ясна, они не хотят закрывать лигу на три недели в самый разгар регулярного чемпионата. Вопросов много, но с точки зрения спортсмена, я думаю, конечная цель – поехать на Олимпиаду. Овечкин сказал, что поедет на Олимпиаду при любом решении лиги? Лично я останусь с клубом. Я не покину «Бостон» посреди сезона ради Олимпиады, если не будет разрешения», — приводит слова Раска ESPN.