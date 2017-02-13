Бёрнс — первый за 24 года защитник, забивший 16 голов на выезде за сезон

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс забил два гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:1). Всего 31-летний хоккеист забросил уже 16 шайб на выезде в текущем сезоне, это лучший показатель за последние 24 года.
В последний раз 16 или более гостевых голов за сезон в НХЛ защитнику удавалось забить в сезоне-1992/93 – тогда это сделал экс-игрок «Вашингтона» Кевин Хэтчер (17 шайб).
Видеозаписи голов Бёрнса доступны по ссылкам:
https://www.nhl.com/video/t-283344940/c-49345103
https://www.nhl.com/video/t-283344940/c-49345303
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