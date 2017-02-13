Хованов: по игре на этом Турнире пяти наций выглядели сильнее некоторых

Форвард сборной России (U17)прокомментировал поражение от сборной Чехии (1:2) на Турнире пяти наций.«Мы хорошо играли, но полностью провалили последние три минуты матча. Изначально всё складывалось для нас неплохо, команда выполняла тренерские установки, немного не дотерпели в концовке, в итоге снова пропустили две шайбы подряд.Удаление? Игрок чехов, зная, что у меня травма, перед каждым периодом на вбрасывании постоянно бил меня клюшкой по больной ноге. В конце он ещё и сказал нецензурные слова в мой адрес, просто не удалось справиться с эмоциями. Мог ли сдержаться? Не знаю, наверное.Все матчи, которые мы проиграли, изначально складывались достаточно хорошо. В каких-то моментах нас подвела расслабленность, местами не повезло. В трёх матчах проиграли концовки. Хотя по игре на этом турнире выглядели сильнее некоторых. Например, тех же шведов, которые в итоге стали чемпионами, уверенно переиграли. Местами просто не повезло. Главный вывод после турнира: необходимо играть до самой последней минуты матча. Нам надо хорошо подготовиться к следующему турниру, он будет последний, тем более домашний, нет права на ошибку», – цитирует игрока официальный сайт ФХР.