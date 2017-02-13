Голубович: задачу на Турнир пяти наций сборная России не выполнила

Главный тренер юниорской сборной России (U18)подвёл итоги Турнира пяти наций в Швеции. Российская команда заняла предпоследнее место.«Если говорить о сегодняшней игре, то не хватило сил парням. Четвёртая игра подряд – это не так легко, перерыв между последними двумя играми был менее 16 часов. На будущее я бы попросил организаторов делать хотя бы один общий выходной. Получилось так, что нашим выходным днём был первый игровой на турнире, остальные команды играли по два-три дня подряд. Не по четыре.Мы не попали в призы, соответственно первоочередная задача на турнир не выполнена. Но мы просмотрели кандидатов в сборную перед чемпионатом мира, проделали большой объём работы, она прошла весьма плодотворно. Без имён, но некоторые игроки очень приятно удивили. Хотя были и те, от кого ожидали большего.Галенюк? Предварительный диагноз – сотрясение, и мы надеемся, что не тяжёлое. Скажу так: подобный травматизм – прямое продолжение напряжённого графика игр. Чешский игрок также получил серьёзное повреждение.В ближайшие планах – мониторинг игроков из североамериканских лиг, уже есть определённые договорённости по некоторым игрокам, выступающим в американской лиге. Для канадцев плей-офф – святое, поэтому раньше вылета оттуда к нам игроков никто не отпустит", – сказал Голубович.