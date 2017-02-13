«Динамо» Москва напомнило об акции в честь Дня святого Валентина

Московское «Динамо» в честь Дня святого Валентина организует акцию — у болельщиков есть возможность приобрести два билета на матч «Динамо» Москва — «Амур» (14 февраля, 19.30) на сектора 211-214 за 200 рублей.Чтобы купить билеты по этой цене, нужно предъявить в кассах «ВТБ Ледовый дворец» электронную карту на экране любого устройства (установить карту) и ваше фото вдвоём, выложенное в «Инстаграме» с хештегом #хочунадинамоамур и отметкой клубного аккаунта, либо отправить заявку с фото на наш электронный адрес: abonement@dynamo.ru. Лучшие фотографии будут размещены на кубе во время матча.