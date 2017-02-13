«Ак Барс» не давал болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу

«Ак Барс» не давал своим болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».Во время последнего матча между казанской и уфимской командами (6:5 ОТ), который состоялся 18 января, местные фанаты избили болельщика «Салавата». Позже сообщалось, что «Ак Барс» рекомендовал болельщикам не посещать следующий матч «Зелёного дерби».«У нас зарезервирован гостевой сектор. Все наши болельщики, проживающие в Уфе, и те, кто решил добраться до неё самостоятельно, смогут купить на него билеты. Организованного выезда в этот раз не будет, но клуб не рекомендовал своим болельщикам воздержаться от посещения матча», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы казанской команды.