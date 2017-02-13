«Ак Барс» не давал болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу

«Ак Барс» не давал своим болельщикам рекомендаций воздержаться от поездки в Уфу на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
Во время последнего матча между казанской и уфимской командами (6:5 ОТ), который состоялся 18 января, местные фанаты избили болельщика «Салавата». Позже сообщалось, что «Ак Барс» рекомендовал болельщикам не посещать следующий матч «Зелёного дерби».
«У нас зарезервирован гостевой сектор. Все наши болельщики, проживающие в Уфе, и те, кто решил добраться до неё самостоятельно, смогут купить на него билеты. Организованного выезда в этот раз не будет, но клуб не рекомендовал своим болельщикам воздержаться от посещения матча», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы казанской команды.