Буцаев встретился с болельщиками ХК «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи»пообщался с болельщиками команды, ответив на все интересовавшие их вопросы как по спортивной, так и по административной части.На встрече присутствовали не только представители фанатского объединения LeoLegion, но и несколько владельцев абонементов, посетивших экскурсию по «Большому», которую проводил вратарь Дмитрий Шикин. Общение в пресс-центре арены длилось почти два часа. Встречи болельщиков и тренера уже становятся традицией и продолжатся в следующем сезоне.