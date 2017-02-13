В качестве главного приза от Женской хоккейной лиги спортсменку ожидала не только фотосессия, но и партнёрский подарок — одна из самых современных клюшек на российском рынке, Bauer Nexus 1n, которая также попала в объектив во время съёмки.
«Эмоции от происходящего просто не описать словами! Я хочу сказать большое спасибо всей команде за проделанную работу. Не скрою, вначале я волновалась, но съёмка прошла в отличной атмосфере, мы довольно быстро нашли общий язык с фотографом. Не удивительно, что результатом я более чем довольна!»- сказала Легкодух.
Самая красивая хоккеистка России приняла участие в фотосессии от ЖХЛ
Фото: ЖХЛ