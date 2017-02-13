«Ак Барс» начнёт плей-офф в форме в стиле «милитари»

«Ак Барс» начнет плей-офф в форме в стиле «милитари»

«Ак Барс» открыл продажу билетов на первые два матча Кубка Гагарина. Казанская команда впервые в своей истории сыграет в форме, выполненной в стиле «милитари». Акция будет приурочена к 23 февраля. Об этом информирует «Бизнес Online».Перед «Татнефть-Ареной» планируется развернуть полевую кухню и выставить военную технику, «Ак Барс» ждёт разрешения от министерства обороны. Внутри будет размещена выставка оружия. Гимны России и Татарстана исполнит специально приглашённый военный оркестр.