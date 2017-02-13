Д. Губарев: моя результативность неудовлетворительная, я сам переживаю

Нападающий «Трактора»высказался о своей низкой результативности. Хоккеист не забил ни одного гола в текущем сезоне.«Результативность в этом году неудовлетворительная, я сам переживаю. Всю предсезонку нас наигрывали с Афонасьевским и Шаровым, иногда тренеры ставили в звено Зиновьева. Но потом я получил травму и выбыл на два месяца, пропустил старт чемпионата. Но всё же личная статистика – дело второе. Я стараюсь действовать в интересах команды, отрабатываю в обороне, ложусь под шайбу, стараюсь жёстко играть.Я верующий человек, стараюсь хотя бы раз в две недели посещать храм. Но это никак не связано с шайбами. Люди из моего окружения дают разные советы. Одни предлагают отпустить ситуацию, вторые рекомендуют изменить тот или иной нюанс в своей игре. Я каждый день работаю над собой, над тем, чтобы изменить ситуацию. Уверен, через эту работу всё придёт», — цитирует игрока официальный сайт клуба.